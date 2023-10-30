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EKONOMİ, DEPREM VE TERÖRLE MÜCADELE İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni akademik yılın, YÖK, üniversitelerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır. Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir.

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EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

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"TEK BİR MASUMUN BURNUNUN KANAMASINA RAZI DEĞİLİZ" 1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz.



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Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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