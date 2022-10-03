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Bugün kabine toplantısı var mı 3 Ekim 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Türkiye dört bir yanında gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan bakanlar kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Gündemdeki hareketlilik sonrası vatandaşlar; bugün kabine toplanacak mı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor...

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  • Bugün kabine toplantısı var mı 3 Ekim 2022? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları...

    Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin heyecanlı bekleyiş bir kez daha başladı. Söz konusu durumla ilgili milyonlarca vatandaşımız; bugün kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...
  • Bugün kabine toplantısı var mı 3 Ekim 2022? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları...

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 26 Eylül tarihinde yapıldığı için bugün kabine toplantısı olmayacak.
  • Bugün kabine toplantısı var mı 3 Ekim 2022? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları...

    YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Yeni toplantının ise 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor...
  • Bugün kabine toplantısı var mı 3 Ekim 2022? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine kararları...

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Meclis, 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başladı. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis’e gelecek yeni düzenlemeler de görüşüldü.

    Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınan yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırıldı. Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmaları da ele alındı. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu da toplantıda konuşulan bir diğer konu olurken, EYT’de son durumda açıklandı.

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