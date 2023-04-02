Her Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısına ilişkin geri sayım başlamış durumda. 6 Mart toplantısının ardından beklenen yeni toplantı ile ilgili olarak vatandaşlar; bugün Kabine Toplantısı toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...