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Bugün kabine toplantısı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı?

Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili son durum belli oldu. Söz konusu duruma ilişkin gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. İşte, 15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler...

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  • Bugün kabine toplantısı var mı 31 Ekim? Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    Yurdumuzun dört bir yanında gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Gündemdeki hareketlilik nedeniyle yeni kabine toplantısına ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • Bugün kabine toplantısı var mı 31 Ekim? Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 24 Ekim tarihinde yapıldığı için bugün kabine toplantısı olmayacak.
  • Bugün kabine toplantısı var mı 31 Ekim? Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Yeni toplantının ise 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor.
  • Bugün kabine toplantısı var mı 31 Ekim? Kabine ne zaman, saat kaçta toplanacak? Kabine kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    24 Ekim kabine toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantının gündeminde; başörtüsü düzenlemesi, aile yasası, Amasra'daki maden faciası, EYT yasası gibi konular yer aldı...

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