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Yarın kabine toplantısı var mı 5 Aralık 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili gözler yarına (5 Aralık) çevrilmiş durumda. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren konuyla ilgili olarak son bilgileri bir araya getirdik. İşte, yeni kabine toplantının ne zaman yapılacağı ve son kararlara dair bilinmesi gerekenler...

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  • Yarın kabine toplantısı var mı 5 Aralık 2022? Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    Yurdumuzun dört bir yanında gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Gündemdeki hareketlilik nedeniyle yeni kabine toplantısına ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
  • Yarın kabine toplantısı var mı 5 Aralık 2022? Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 28 Kasım tarihinde yapıldığı için yarın kabine toplantısı olmayacak.

    YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Yeni toplantının ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılması bekleniyor.
  • Yarın kabine toplantısı var mı 5 Aralık 2022? Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    Kabine toplantısında Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı değerlendirilmesi bekleniyordu. Öte yandan ekonomiye dair de detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşemeliye kadro ve EYT açıklaması yaptı: ''Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalılma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.
  • Yarın kabine toplantısı var mı 5 Aralık 2022? Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha sürdürebilir hala getirmeyi hedefliyoruz. 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

    EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

    Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.''

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