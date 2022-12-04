SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI



Kabine toplantısında Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı değerlendirilmesi bekleniyordu. Öte yandan ekonomiye dair de detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşemeliye kadro ve EYT açıklaması yaptı: ''Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalılma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.