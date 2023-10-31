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        Haberler Gündem BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI? Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine gündemi

        Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim'de yapılmıştı. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 08:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:38
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        Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 9 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki son gelişmeler ve dış politika olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

        Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki gelişmeler ve dış politika var. Toplantıda ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması tahmin edilirken fahiş fiyat, enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam gibi konuların değerlendirilmesi, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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