Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim'de yapılmıştı. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 9 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki son gelişmeler ve dış politika olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki gelişmeler ve dış politika var. Toplantıda ekonomiye ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması tahmin edilirken fahiş fiyat, enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam gibi konuların değerlendirilmesi, ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin görüşülmesi bekleniyor.