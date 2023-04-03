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Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

İki haftada bir düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı en son Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilmişti. Yeni aya girilmesiyle Kabine Toplantısı tarihleri yeniden gündeme geldi. Yapılması durumunda Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında deprem bölgesi, seçim, ekonomi, iç ve dış siyasetin ele alınması bekleniyor. İşte, detaylar...

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  • Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    Son olarak 6 Mart'ta gerçekleştirilen ve iki haftada bir kez yapılan Kabine Toplantısının geçtiğimiz hafta da yapılmaması nedeniyle bugün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Nisan bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
  • Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde düzenlendi.

    Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine Toplantısı'nın 3 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
  • Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

    Söz konusu toplantıda ayrıca, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

    Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek. 
  • Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

    Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

    Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.
  • Bugün Kabine var mı? 3 Nisan Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

    SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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