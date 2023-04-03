Son olarak 6 Mart'ta gerçekleştirilen ve iki haftada bir kez yapılan Kabine Toplantısının geçtiğimiz hafta da yapılmaması nedeniyle bugün olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 3 Nisan bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...