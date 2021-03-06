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Bugün kafeler açık mı? Cumartesi günü İstanbul'da kafeler bugün açık mı?

Kafeler bugün açık mı? Yerinde normalleşme kararıyla birlikte özellikle bugün İstanbul'da dışarı çıkacaklar "Cumartesi günü kafeler açık mı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün Ankara ve İstanbul'da kafeler açık mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...

Bugün kafeler açık mı? Cumartesi günü İstanbul'da kafeler bugün açık mı?

Cumartesi günü kafeler açık mı? Özellikle Ankara ve İstanbul'da kafelere gidecekler bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün Ankara ve İstanbul'da kafeler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre merak edilip araştırılan sorularla ilgili detaylar...

KAFELER BUGÜN AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buna göre bugün İstanbul ve Ankara'da saat 19.00'a kadar kafeler hizmet verecek.

Pazar günü ise sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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