Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün kargolar açık mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi kargolar ve PTT şubeleri açık mı, dağıtım yapıyor mu?

        1 Ocak Pazartesi bugün kargolar açık mı?

        Yeni yılın ardından bugün evinde kargo bekleyen vatandaşlar 1 Ocak gününde kargoların ve PTT'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak Pazartesi bugün kargolar ve PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın ilk gününde birçok vatandaş 1 Ocak yani bugünde kargo ve PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün yani 1 Ocak Pazartesi günü kargolar ve PTT açık mı, hizmet veriyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...

        2

        1 OCAK 2024 BUGÜN PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

        1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın PTT ve kargolar bugün hizmet vermeyecek.

        3

        KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2023 Salı gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Genç kadın 4. kattan düştü
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Kayınpederini ve kayınvalidesini yaralayıp canına kıydı
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler