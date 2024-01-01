1 Ocak Pazartesi bugün kargolar açık mı?
Yeni yılın ardından bugün evinde kargo bekleyen vatandaşlar 1 Ocak gününde kargoların ve PTT'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak Pazartesi bugün kargolar ve PTT açık mı, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...
Yılın ilk gününde birçok vatandaş 1 Ocak yani bugünde kargo ve PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün yani 1 Ocak Pazartesi günü kargolar ve PTT açık mı, hizmet veriyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...
1 OCAK 2024 BUGÜN PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı yarın PTT ve kargolar bugün hizmet vermeyecek.
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2023 Salı gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.