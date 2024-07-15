15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLUYOR?

Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler.

Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.