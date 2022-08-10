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Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günü maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Sporseverler tarafından 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü hangi liglerde hangi maçlar var sorusu araştırılmaya başlandı. Birçok farklı takımın sahaya çıkacağı günde maçların ne zaman oynanacağı sorusu merak konusu oldu. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugünün maçları ile ilgili detaylar...

Bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Çarşamba günü maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler bugün hangi maçlar var? sorusuna yanıt arıyor. Bugünün maçları ile ilgili detayları sizler için haberimizde derledik...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Ağustos 2022 Günü Maç Programı

21:45 - Sheffield W. - Sunderland

Futbol İngiltere Lig Kupası Sheffield W. - Sunderland takımları karşı karşıya geliyor. 10.08.2022 Çarşamba günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

22:00 - Real Madrid - Frankfurt

Futbol UEFA Süper Kupa Real Madrid - Frankfurt takımları karşı karşıya geliyor. 10.08.2022 Çarşamba günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TV 8,5 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

19:00 - Guimaraes - Hajduk Split

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