Bugün kimin maçı var? 10 Eylül Salı Uluslar Ligi bugünkü maç programı
Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçların bitimiyle gözler bugünkü müsabakalara çevrildi. Uluslar Ligi'nde bugün Hollanda, Almanya, İngiltere, Macaristan, Çekya gibi takımlar sahaya çıkacak. Liglere verilen arada Uluslar Ligi maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmaların başlangıç saatini merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? İşte 10 Eylül Salı maç programı...
Uluslar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmada milli takımımız İzlanda'yı 3-1 mağlüp etti. Öte yandan Fransa Belçika'yı 2-0 yenerken, İtalya ise İsrail deplasmanında 1-2 kazanmayı başardı. Peki, sporseverlerin heyecanla beklediği bugünkü maç programında hangi takımlar yer alıyor. İşte, bugünün Uluslar Ligi maç takvimi...
21.45 Hollanda- Almanya (TV 8.5)
21.45 Macaristan- Bosna Hersek (EXXEN)
21.45 İngiltere- Finlandiya (EXXEN)
21.45 Arnavutluk- Gürcistan (EXXEN)
21.45 Çekya- Ukrayna (EXXEN)
21.45 İrlanda- Yunanistan (EXXEN)