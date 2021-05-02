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Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı açıklandı! Hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 2 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Peki, bugün Süper Lig'de kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugün oynanacak Süper Lig maçları...

Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı açıklandı! Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2 Mayıs Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

2 MAYIS PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16:00 Göztepe - Frapot TAV Antalyaspor / beIN Sports HD3

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, Frapot TAV Antalyaspor ile Antalya'da karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu karşılaşma beIN SPORTS HD3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

16:00 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor / beIN Sports HD2

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

16:00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor / beIN Sports HD1

Süper Lig'in 39. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Kritik karşılaşma, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

20:30 Gençlerbirliği - Galatasaray / beIN Sports HD1

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Kritik karşılaşma, beIN SPORTS HD1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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