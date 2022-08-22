Haftanın ilk iş gününün akşamını evinde geçirecek binlerce futbolsever, günün maçlarını bekliyor. Süper Lig ve Avrupa futbolunun 5 büyük liginde bugün oynanacak önemli maçları bir araya getirdik. Peki, 22 Ağustos 2022 Pazartesi gününde hangi maçlar ve hangi kanallarda yayınlanacak?