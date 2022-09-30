Futbolda milli maçlarının ardından gözler yerel liglere çevrildi. 5 büyük ligde hafta açılışı bugün yapılacak ve birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Konuyla ilgili olarak tüm maçların başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlarını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...