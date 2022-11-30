Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı 3. hafta maçları ile devam ediyor. Fransa, Brezilya ve Portekiz'in üst tura adını yazdırdığı kesinleşirken son 16'ya kalacak diğer 13 takım için nefesler tutulmuş durumda. İşte 30 Kasım 2022 Dünya Kupası maç programı...