2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Çeyrek finallerde Brezilya ve Portekiz gibi iki favori takım Dünya Kupası'na veda etti. Fas ise yarı finale kalan ilk Afrika takımı olarak tarih yazdı. Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa'nın mücadele edeceği yarı final maçlarının ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacağı ve maçların hangi kanalda yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...