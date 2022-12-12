Dünya Kupası'nda yarı final maçları için nefesler tutulmuş durumda. Çeyrek finaller sürpriz sonuçlu maçlara sahne olurken Brezilya ve Portekiz gibi iki favori takım turnuvaya veda etti. Arjantin, Hırvatistan, Fas ve Fransa'nın mücadele edeceği yarı final maçlarının ne zaman başlayacağı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Dünya Kupası maç programı...