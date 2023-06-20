Almanya’da düzenlenecek Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın grup elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar sonrası yaklaşık 3 aylık bir ara verilecek. İşte futbolseverlerin merak ettiği 20 Haziran Salı EURO 2024 maç programı…