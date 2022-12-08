DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?



Dünya Kupası'nda ilk ara bugün gerçekleşiyor. Şimdiye dek 56 maçın oynandığı turnuvada dün olduğu gibi bugün de maç oynanmayacak.



Çeyrek final maçları ise Cuma günü başlayacak. İşte eşleşmeler ve maç programı...