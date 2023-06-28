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Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı için geri sayım sona ererken, noterlerin çalışma durumu araştırılmaya başlandı. 28 Haziran tarihinde başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte bayramda noterlerin çalışma saatleri...

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  • Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramda noterler tatil mi ve çalışıyor mu?

    Bayram sırasında noterler açık mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı 1 Temmuz tarihinde sona erecek. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunacak olanlar, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramında noterler tatil mi, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...
  • Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramda noterler tatil mi ve çalışıyor mu?

    NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

    Noterler, Kurban Bayramı resmi tatil olduğu gerekçesiyle bayram süresince kapalı olacak.

     
  • Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 2023 Kurban Bayramda noterler tatil mi ve çalışıyor mu?

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

    Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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