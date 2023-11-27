Bugün okula gidecek öğrenciler dikkat! Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Okullar bugün tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Bilindiği üzere Zonguldak il genelinde ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar tatil edildi. Peki, diğer illerde okullar tatil mi? Merak edilen sorular cevabını buldu. İşte detaylar...

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ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.