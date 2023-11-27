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        Haberler Gündem Bugün okula gidecek öğrenciler dikkat! Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Bugün okula gidecek öğrenciler dikkat! Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Bugün okullar tatil mi? Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle okula gitmek için hazırlanan öğrenciler bu sorunun cevabını araştırıyor. İskenderun'da ve Zonguldak il genelinde okullar tatil edildi. Peki diğer illerde bugün okullar tatil mi? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 08:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 08:31
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        Okullar bugün tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Bilindiği üzere Zonguldak il genelinde ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar tatil edildi. Peki, diğer illerde okullar tatil mi? Merak edilen sorular cevabını buldu. İşte detaylar...

        2

        ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

        3

        İSKENDERUN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da bugün okullar tatil edilmiştir." denildi.

        4

        BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Zonguldak il genelinde ve Hatay'ın İskenderun ilçesi dışında bugün herhangi bir il ve ilçede okullarda örgün eğitime devam edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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