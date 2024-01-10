Bugün okullar tatil mi? Türkiye geç de olsa kış mevsiminin etkilerine girmeye başladı. Yurt genelinde bastıran soğuklar ve karlı hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Şimdi ebeveynler ve çocuklar hava durumundan yola çıkarak, "Bugün okullar tatil mi?" diye araştırmaya başladı. Bugün, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edildi. Peki, bugün (11 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? İşte, detaylar...

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11 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki ilçesinde bugün eğitime 1 gün ara verildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün eğitime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak günü 1 gün süre ile Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak" ifadeleri kullanıldı.