Meteoroloji'den 26 il için sarı kodlu uyarı! 28 Kasım okullar tatil mi, hangi illerde?
Hafta sonu yaşanan fırtına, sel, su baskını ve kar yağışının etkisi altında kalan illere ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye'de etkisini gösterirken bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetli fırtına ve yağışın etkisini sürdürmesiyle beraber gözler il valiliklerinden gelecek okullarda tatil açıklamasına çevrildi. İşte 28 Kasım bugün okullar tatil mi, hangi illerde? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
Bugün okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunun ardından gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Olumsuz hava koşulları Türkiye genelinde etkisini sürdürürken MGM 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak, Hatay'ın İskenderun ilçesi, ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okullar tatil edildi. Soğuk havanın yarın da etkisini göstermesi beklenirken "28 Kasım Salı okullar tatil mi ve hangi illerde?" araştırmaları hız kazandı. 28 Kasım 2023 tatil olan iller ve ilçeler listesine ilişkin merak edilenler...
26 İL İÇİN SARI VE 1 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Kasım bugün için 26 il için sarı ve 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodlu uyarı alan 26 il şu şekilde;
Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre; Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
PAZARTESİ BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün tatil edildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin ardından, Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.
28 KASIM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 28 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarında.
ERZURUM
Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"