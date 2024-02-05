Deprem felaketinin üzerinden tam bir sene geçti. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat gününde Türkiye acı bir haberle güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremler 11 ilimizde büyük bir felakete sebep oldu. Yurt genelinde düzenlenecek anma törenleri ile okulların özellikle deprem bölgesinde resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...