Haberler Gündem Bugün okullar tatil mi? DİKKAT: Meteoroloji'den kuvvetli KAR YAĞIŞI UYARISI geldi! 18 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı geldi! Meteoroloji'den yurdun birçok bölgesi için bugün yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışı nedeniyle bulunduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi yani bugün okullar tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:58 facebook

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Okullar bugün tatil mi? Bugün yani 18 Aralık Pazartesi günü Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. Özellikle bugün için yağış uyarısı yapılan illerde okula gidecek ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık Pazartesi günü için sadece Hakkari ve Artvin'de kar yağışı bekleniyor. Dolayısıyla bugün için kar yağışı görülen illerde herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

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BUGÜN İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? Bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Bununla birlikte kar yağışının etkili olduğu Ankara'da kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dolayısıyla bugün Ankara ve İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili bir karar beklenmiyor.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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