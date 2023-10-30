30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okul var mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ekim'de okulların tatil edilmesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan bu açıklama, "30 Ekim Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Türkiye genelinde büyük bir coşku içinde kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından yarın okul var mı sorusunu beraberinde getirdi. Peki, "Bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar açık mı, kapalı mı?" İşte 30 Ekim Pazartesi okulların durumu...
30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? YARIN DERS VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.