Bugün oynanacak maçlar? 5 Temmuz Cuma EURO 2024 maç takvimi

EURO 2024 son 16 turu maçlarının ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. İspanya ve Almanya çeyrek finalde eşleşirken İngiltere, İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan Portekiz- Fransa ve Hollanda- Türkiye ile yarı final için mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 5 Temmuz Cuma EURO 2024 maç takvimi...