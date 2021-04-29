Bugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı var mı? Tam kapanma şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını kontrol almak amacıyla açıkladığı tam kapanma kararı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre 17 gün boyunca ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı uygulanacak. Peki, tam kapanma şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Bugün seyahat edilebilir mi, seyahat yasağı var mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma genelgesiyle ilgili en sık sorulan soruları yanıtladı. Yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönemde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacak. Bu nedenle, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek.

Bu durumun tek istisnası olarak, tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, bugün saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak ve otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.