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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı bugün var mı? Yani 9 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?é sorusunun cevabı...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 9 Ocak Cumartesi yani bugün sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen belirtelim ki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili alınan karar devam ediyor. Karar kapsmında geçtiğimiz akşam saat 21.00'den başlamak üzere Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yani yarın sokağa çıkma yasağı var.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak bazı iş kolları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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