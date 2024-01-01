Haberler Gündem Bugün tatil mi? 1 Ocak Pazartesi 2024 resmi tatil mi yarım gün mü? Bugün okul var mı?

1 Ocak Pazartesi resmi tatil mi? Dün gece coşkuyla kutlanan yeni yılın ardından vatandaşlar 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırıyor. Bu sene Pazar gününe denk gelen yılbaşının ertesi gün tatil olarak sayılıyor mu? 1 Ocak Pazartesi bugün tatil mi? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 08:11 Güncelleme: 01.01.2024 - 08:11 facebook

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31 Aralık Pazar gecesi tüm ülkede coşkuyla yeni yıl kutlandı. Bu sene hafta sonuna denk gelen yılbaşı birçok vatandaşın 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olup olmadığını araştırmasına neden oldu. Peki, 1 Ocak Pazartesi yani bugün resmi tatil mi? İşte, detaylar...

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1 OCAK 2024 PAZARTESİ BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. 1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması nedeniyle bugün özel veya kamu sektörü çalışmıyor.

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1 OCAK 2024 PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR AÇIK MI? 1 Ocak Pazartesi resmi tatil olarak ilan edildiği için 1 Ocak günü eğitim olmayacak dolayısıyla okullar da kapalı olacak.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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