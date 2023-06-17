YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2023?

İSTANBUL

İBB'den yapılan açıklamada; ''17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.'' ifadeleri yer aldı.

İETT sayfasında yer alan duyuruda ise şu sözlere yer verildi: 17 Haziran Cumartesi ve 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan YKS'ye katılım sağlayacak öğrenciler ve görevliler sınav günü belgeleriyle İETT araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir. Ayrıca sınav günü İETT ek seferler düzenleyecektir. Ek sefer uygulaması yapılan hatlar ile ilgili tüm detaylara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.