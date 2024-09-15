Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Eylül Pazar KPSS günü toplu taşıma bedava mı, saat kaça kadar?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 Pazar günü yani bugün düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar, ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların çoğunda sınav günü metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz olarak adayların hizmetine sunuluyor. Peki, 15 Eylül 2024 Pazar KPSS günü metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı, saat kaça kadar? İşte detaylar…
Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KSS Ortaöğretim) bugün gerçekleşiyor. Sınava katılacak adaylar ‘’KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sınav öncesi ve sonrasında toplu ulaşım araçlarını kullanacak olan adaylar, resmi açıklamaları takip ediyor. 15 Eylül Pazar metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, tramvay bedava mı olacak merak ediliyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürecek.
KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
KPSS sınav merkezlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar, bugün ulaşımın ücretsiz olup olmadığı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi.
Ancak KPSS günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.