İslam dünyasında Kurban Bayramı için artık geri sayım sona erdi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce vatandaş, sevdikleriyle bayramlaşmak adına yola çıkacak. Söz konusu durum nedeniyle bayramda toplu taşımaya dair aramalar da artmış durumda. İşte, Kurban Bayramı'nda metro, mertobüs, otobüs ve çok daha fazlasıyla ilgili detaylar...