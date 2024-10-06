Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar günü metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu nedenle bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda ''Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu yanıt arıyor. Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Peki, 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı? İşte 6 Ekim toplu taşıma tarifesi…
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda 6 Ekim toplu taşıma tarifesi merak konusu oldu. Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray’ın ücretsiz olup olmadığı yolculuk yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim Pazar günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için otobüs, metro, vapur ve metrobüslerin ücretsiz olduğunu duyurdu. TCDD'ye bağlı Marmaray ise ücret almayı sürdürecek.
İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.''
6 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BEDAVA?
Buna göre İstanbul'da 6 Ekim 2024 Pazar günü; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray'ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.