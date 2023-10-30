Haberler Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara - İzmir ve İstanbul'da 30 Ekim Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verdi. 30 Ekim Pazartesi günü yani bugün anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi. Tatil kararı sonrası toplu taşımanın da ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara - İzmir ve İstanbul'da 30 Ekim Pazartesi günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz mi? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:36 facebook

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Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü toplu taşıma birçok ilde ücretsiz olarak hizmet verdi. Bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil olması beraberinde "Toplu taşıma bugün ücretsiz olacak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün toplu taşımanın ücretsiz olmasıyla ilgili belediyelerden ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

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Yani bugün toplu taşıma araçları yani otobüs, metro, metrboüs, vapur ve Marmaray ücretli olarak hizmet verecek.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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