12 Haziran TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Senden Daha Güzel ve Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 12 Haziran Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;