Bugün TV'de hangi diziler var?

30 Ekim Cumartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 30 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, O Ses Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.10: Teşkilat

16.45: Bizim Köyün Kızları

19.00: Ana Haber

20.00: Gönül Dağı

00.15: Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01.30: Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

02.40: Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.30: Emine

16.30: Oh Olsun

18.45: Hafta Sonu Ana Haber

20.00: Güldür Güldür Show

23.45: Kana Kan: Hesaplaşma

02.00: Kana Kan: Hesaplaşma

03.30: Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

13.20: Kral Olacak Çocuk - Yabancı Sinema

15.40: Kalp Yarası

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kardeşlerim

00.20: Uzay Yolcuları - Yabancı Sinema

02.30:

Uzay Yolcuları - Yabancı Sinema

04.30: Baş Belası



KANAL D YAYIN AKIŞI

14.00: Sadakatsiz

16.15: Yargı

18.45: Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00: Şarkılar Bizi Söyler

00.15: Siyahlı Kadın

02.00: Siyahlı Kadın

03.30: Müzik Arası

04.45: Ankara'nın Dikmeni

STAR TV YAYIN AKIŞI

14.00: Ada Masalı

17.00: En Güzel Bölüm

17.15: Kiralık Aşk

18.45: Star Haber

20.00: Şangay Takibi

22.00: Zorlu Gün

00.30: Şangay Takibi

02.00: Zorlu Gün

04.00: Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.15: Kanunsuz Topraklar

15.45: El Kızı

19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00: El Kızı

02.15: Yalancılar ve Mumları

04.00: Yasak Elma

05.00: Bay Yanlış

06.00: Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

13.00: Yerli Sinema - Seviyorum Ama Arkadaşça

15.30: Kırmızı Oda

20.00: O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Kırmızı Oda

03.30: 8x8

04.45: Bilginiz Olsun