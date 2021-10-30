30 Ekim Cumartesi günü televizyon yayın akışı belli oldu. ATV, SHOW TV, FOX TV, TRT 1, KANAL D, STAR TV, TV8 ve pek çok kanal gün içerisinde ekranda olacak yapımları duyurdu. 30 Ekim akşamı televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, O Ses Türkiye gibi yapımlar reyting yarışına girecek. İşte yayın akışı....
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.10: Teşkilat
16.45: Bizim Köyün Kızları
19.00: Ana Haber
20.00: Gönül Dağı
00.15: Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01.30: Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
02.40: Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.30: Emine
16.30: Oh Olsun
18.45: Hafta Sonu Ana Haber
20.00: Güldür Güldür Show
23.45: Kana Kan: Hesaplaşma
02.00: Kana Kan: Hesaplaşma
03.30: Yalancı
ATV YAYIN AKIŞI
13.20: Kral Olacak Çocuk - Yabancı Sinema
15.40: Kalp Yarası
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kardeşlerim
00.20: Uzay Yolcuları - Yabancı Sinema
02.30:
Uzay Yolcuları - Yabancı Sinema
04.30: Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.00: Sadakatsiz
16.15: Yargı
18.45: Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00: Şarkılar Bizi Söyler
00.15: Siyahlı Kadın
02.00: Siyahlı Kadın
03.30: Müzik Arası
04.45: Ankara'nın Dikmeni
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00: Ada Masalı
17.00: En Güzel Bölüm
17.15: Kiralık Aşk
18.45: Star Haber
20.00: Şangay Takibi
22.00: Zorlu Gün
00.30: Şangay Takibi
02.00: Zorlu Gün
04.00: Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.15: Kanunsuz Topraklar
15.45: El Kızı
19.00: GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20.00: El Kızı
02.15: Yalancılar ve Mumları
04.00: Yasak Elma
05.00: Bay Yanlış
06.00: Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
13.00: Yerli Sinema - Seviyorum Ama Arkadaşça
15.30: Kırmızı Oda
20.00: O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Kırmızı Oda
03.30: 8x8
04.45: Bilginiz Olsun
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