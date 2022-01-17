17 Ocak Pazartesi gününü evinde televizyon izleyerek geçericek olanlar 17 Ocak Pazartesi TV'de neler var sorusunu araştırıyor. Geçtiğimiz iki hafta boyunca pek çok dizinin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi bu akşam TV'de neler var sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. 17 Ocak Pazartesi TV yayın akışına göre bu akşam Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Kalp Yarası, Kocan Kadar Konui Survivor All Star gibi pek çok yapım televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...