Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV'de!

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM SHOW TV’DE!

Pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah’ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer.

Metehan’ın kız arkadaşıyla buluşmaya giden Ömer, yıllar önceki sevgilisini, oğlunun birlikte olduğu kızın annesi olarak karşısında bulur. Bu tesadüf hepsi için şaşırtıcıdır.

Bebek Alev’in tekrar evden alınışı başta Sönmez olmak üzere hem Kıvılcım hem de Meri için sarsıcı olmuştur. Çözüm Meri’den gelir. Bakıcı olarak Ünallar’ın evine gidecektir. Fikrini Abdullah’a açacak o da Nursema’nın yardımıyla bu işi oldurmaya çalışacaktır. Kıvılcım yeni işinden de yeni arkadaşı Cemal’den de çok hoşnuttur. Ancak işten birinin kutlamasına çıktıklarında Ömer ile rastlaşması tüm dengesini sarsacaktır. Hem Fatih’in hem Doğa’nın evliliklerinde sorunlar vardır. Sorunlardan bunaldıkları bir akşam yüz yüze gelmeleri yeni dönüşümlerin habercisi gibidir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti