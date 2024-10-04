Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV'de!
Show TV ekranında bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah'ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer. Diğer kanallarda ise yayınlanacak olan dizi ve filmler arasında Arka Sokaklar, Yalı Çapkını var. İşte kanalların tv yayın akışı listesi
TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanallardaki diziler, programlar ve yarışmaların saatleri araştırılıyor. 4 Ekim TV yayın akışını kanal kanal sizler için derledik. İşte güncel TV yayın akışı...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM SHOW TV’DE!
Pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah’ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer.
Metehan’ın kız arkadaşıyla buluşmaya giden Ömer, yıllar önceki sevgilisini, oğlunun birlikte olduğu kızın annesi olarak karşısında bulur. Bu tesadüf hepsi için şaşırtıcıdır.
Bebek Alev’in tekrar evden alınışı başta Sönmez olmak üzere hem Kıvılcım hem de Meri için sarsıcı olmuştur. Çözüm Meri’den gelir. Bakıcı olarak Ünallar’ın evine gidecektir. Fikrini Abdullah’a açacak o da Nursema’nın yardımıyla bu işi oldurmaya çalışacaktır. Kıvılcım yeni işinden de yeni arkadaşı Cemal’den de çok hoşnuttur. Ancak işten birinin kutlamasına çıktıklarında Ömer ile rastlaşması tüm dengesini sarsacaktır. Hem Fatih’in hem Doğa’nın evliliklerinde sorunlar vardır. Sorunlardan bunaldıkları bir akşam yüz yüze gelmeleri yeni dönüşümlerin habercisi gibidir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
Kim Milyoner Olmak İster 112.bölüm bu akşam ATV’de1
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Selin acilen hastaneye kaldırılır. Herkes bebek tehlikede olabileceği için endişelenir. Zehirli yapılar üreten bir inşaat şirketi yüzünden kanser olan küçük kızın babası Gökmen'in verdiği mücadelede, ekibimiz yalnız bırakmayacak ve adaletin yerini bulması için acılı babaya yardımcı olacaklardır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
YALI ÇAPKINI 77.BÖLÜM BU AKŞAM STAR TV’DE!
Sinan’ın yalanını yakalayan Seyran’ın işi kabul etmesi, Ferit için büyük bir sürpriz olur. Dedesinin evlilik baskısına maruz kalan Diyar, Ferit’in bu konudaki tutumunu öğrenmeye çabalarken, ikili ilişkileri konusunda bir yol ayrımına gelir. Suna’nın ne sakladığını öğrenmeye çalışan Kazım ise herkesin hayatını değiştirecek şaşırtıcı bir gerçeğin kıyısındadır. Seyran ve Sinan, ilişkilerinin önemli bir adımını atmaya hazırlanırken Ferit de Diyar ile ilişkisinde yeni bir sayfaya geçmenin hazırlığını yapmaktadır. Ancak oğlu Sinan’ı Seyran’dan ayırmaya çalışan Ayla’nın yaptığı plan Seyran ve Ferit’i hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getirecektir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını