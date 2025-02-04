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        Haberler Bilgi Gündem Bugün uçak seferleri iptal mi edildi? Kar nedeniyle uçuşlar iptal mi? 4-5-6-7 Şubat THY, Pegasus, AJet seferleri iptal mi?

        Kar nedeniyle uçuşlar iptal mi edildi? İptal uçak seferleri nereden öğrenilir?

        Meteoroloji, İstanbul için kar alarmı veriyor. Bu nedenle bu hafta uçakla seyahat edecek vatandaşlar kar nedeniyle hangi uçuşların iptal olduğunu merak ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltılacak. Peki, kar nedeniyle iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:20
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        Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda azaltma kararı alındı. İç ve dış hatlarda seyahat planı yapan yolcular, "Bugün uçuşlar iptal mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yolcuların, bilet aldıkları havayolu şirketinin resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor. Peki, 4 Şubat bugün uçak seferleri iptal mi, hangi seferler kar nedeniyle iptal edildi?

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        KAR NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL Mİ OLDU?

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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