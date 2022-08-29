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Bugün ve yarın eczaneler açık mı? 29 Ağustos ve 30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu

30 Ağustos Zafer Bayramının yaklaşmasıyla birlikte ilaca ihtiyacı olan vatandaşlar "Bugün ve yarın eczaneler açık mı, bayramda eczaneler çalışıyor mu?" sorularına cevap arıyorlar. İşte 29 ve 30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu ve saatleri...

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  • Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneler kaça kadar açık?

    "Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir süre kala bazı bilgiler araştırılıyor. İşte 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneye gidecek kişiler için güncel bilgiler...
  • Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneler kaça kadar açık?

    29 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    29 Ağustos Pazartesi 2022 resmi tatiller takviminde yer almıyor. Buna göre eczaneler açık olup 29 Ağustos'ta hizmet verecek.
  • Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneler kaça kadar açık?

    30 AĞUSTOS YARIN ECZANELER AÇIK MI?

    30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı resmi tatil olacağından dolayı hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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