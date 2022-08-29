"Bugün ve yarın eczaneler açık mı, kapalı mı?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir süre kala bazı bilgiler araştırılıyor. İşte 29 Ağustos bugün ve 30 Ağustos yarın eczaneye gidecek kişiler için güncel bilgiler...