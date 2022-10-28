28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür.

28 Ekim bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gündür.