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        Haberler Bilgi Gündem Bugünkü depremler listesi 3 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Muğla'da deprem! 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        Son depremler listesi 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre Muğla'da deprem oldu. Muğla depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi soruları 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 07:38
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Muğla’da deprem meydana geldi. İşte, 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        MUĞLA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:13’te Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 15.36 kilometre olarak ölçüldü.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 3 ARALIK

        2024-12-03 06:33:0435.9569428.315287.68ML1.7Akdeniz - [77.15 km] Marmaris (Muğla)

        2024-12-03 06:03:4938.20538.588337.0ML1.4Battalgazi (Malatya)

        2024-12-03 05:54:0737.2438928.324727.0ML1.3Menteşe (Muğla)

        2024-12-03 05:48:5238.3533338.769448.98ML1.7Kale (Malatya)

        2024-12-03 05:46:2238.0038937.524727.0ML1.5Nurhak (Kahramanmaraş)

        2024-12-03 05:38:3038.5227839.077786.79ML1.0Merkez (Elazığ)

        2024-12-03 05:25:2238.037.508336.99ML1.8Nurhak (Kahramanmaraş)

        2024-12-03 05:14:2038.0769438.409727.02ML1.2Çelikhan (Adıyaman)

        2024-12-03 04:52:4638.2180638.703617.0ML1.2Pütürge (Malatya)

        2024-12-03 04:40:2038.9858329.938896.94ML1.1Altıntaş (Kütahya)

        2024-12-03 04:32:1438.2866737.2222217.22ML1.2Elbistan (Kahramanmaraş)

        2024-12-03 04:14:5837.8102836.101947.03ML1.5Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 04:13:5235.9558327.3902815.36ML2.7Ege Denizi - [82.11 km] Datça (Muğla)

        2024-12-03 04:02:0438.2772242.405287.0ML1.2Hizan (Bitlis)

        2024-12-03 03:43:3540.8558331.619727.34ML0.9Merkez (Bolu)

        2024-12-03 03:39:1438.2522237.742227.0ML1.1Akçadağ (Malatya)

        2024-12-03 03:31:4537.8066736.090837.0ML1.1Feke (Adana)

        2024-12-03 03:27:4638.1713938.686117.0ML1.0Pütürge (Malatya)

        2024-12-03 03:10:2636.4288936.416947.0ML2.3Kırıkhan (Hatay)

        2024-12-03 02:49:5537.8894436.209727.0ML1.2Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 02:46:1937.887536.233337.0ML1.5Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 02:37:1338.3230637.529447.16ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)

        2024-12-03 02:14:3237.9088936.239177.0ML1.2Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 02:12:0338.7058327.875287.02ML0.9Gölmarmara (Manisa)

        2024-12-03 02:04:1437.8583336.17757.19ML1.0Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 01:48:1937.8544436.179447.0ML1.7Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 01:39:1337.8844436.236397.0ML1.8Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 01:37:4737.8594436.158337.0ML1.5Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 01:30:3237.8636136.156117.0ML1.8Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 01:29:1740.8216733.559177.0ML1.4Ilgaz (Çankırı)

        2024-12-03 01:16:5037.8744436.220837.0ML0.8Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:58:2037.852536.200837.0ML0.9Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:56:0140.4208328.880567.0ML1.2Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.57 km] Mudanya (Bursa)

        2024-12-03 00:52:1237.7266743.946397.04ML2.2Merkez (Hakkari)

        2024-12-03 00:36:4137.8572236.195287.0ML2.0Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:31:2737.3830637.073616.2ML0.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

        2024-12-03 00:24:2538.2272238.627.67ML1.2Pütürge (Malatya)

        2024-12-03 00:23:2134.5111133.2636133.13MW3.9Akdeniz

        2024-12-03 00:15:1837.7986135.611397.0ML1.3Kozan (Adana)

        2024-12-03 00:14:4937.8744427.601117.0ML1.7Germencik (Aydın)

        2024-12-03 00:13:4337.8133336.106397.0ML1.1Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:11:2037.8536.27.0ML1.2Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:03:5137.8547236.188337.09ML2.0Saimbeyli (Adana)

        2024-12-03 00:02:11 37.86806 36.19333 6.7 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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