Bugünkü hayatınızı doğaya taşıyın

Modern hayatı doğada yaşamaya ve kendimizle, doğayla, en yakınlarımızla derinleşmeye dair bir tutkudan doğan Escape Mood, el işçiliği ile üretilmiş mobil ve modüler yaşam alanları inşa ediyor.

Firma, imar iznine ihtiyaç duymuyor ve kurulum öncesi altyapı keşfi ile süreci sizin için kolaylaştırıyor. Kendi özel alanınızın içine hemen kurabileceğiniz ve kendinizi yansıtmak için kişiselleştirme yapabileceğiniz yapılar, modern hayatın tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

Yapılarda, yeni nesil akıllı ev sistemi, telefondan uzaktan izleme sistemli güvenlik kamerası, mutfak, anahtarsız giriş, şömine, çalışmaya da uygun mobilyalar, banyo tesi̇sat ve elektri̇k alt yapısı bulunuyor. Yapıların teknik özellikleri ise şu şekilde:

● Galvani̇ze edi̇lmi̇ş çeli̇k şase

● Taş yünü i̇zolasyon full cephe

● Kompozi̇t dış cephe ve çatı kaplaması

● Kırılmaz si̇li̇kon cam cephe ve çatı

● Zemi̇n i̇zolasyonu ve kaplaması

Doğayı baştan keşfedeceğimiz bir hayatı mümkün kılan yapılar, doğanın içinde kendini bulmanın verdiği özgürleştirici hissi yaşatıyor.