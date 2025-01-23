Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 16 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Lyon maçı olacak. Geri sayım sürerken futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Ocak 2025 bugünkü maç programı…