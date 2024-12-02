Bugünkü maçlar 2 Aralık Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Haftasonu Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de maçlar tamamlanırken, bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "2 Aralık Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 2 Aralık 2024 maç takvimi...
Bugün Süper Lig'de iki, 1. Lig, LaLiga, ve Serie A'da ise birer maç oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 2 Aralık 2024 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SÜPER LİG
20:00 Fenerbahçe - Gaziantep (beIN Sports 1)
20:00 Hatayspor - Beşiktaş (beIN Sports 2)
1. LİG
20:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)