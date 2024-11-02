Bugünkü maçlar 2 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Bugünkü maçlar 2 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, 1. Lig, Süper Lig maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Destekledikleri takımların maçlarını kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Süper Lig fikstürü inceleniyor. İşte, 2 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…
2 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 3 maçla devam ediyor. Süper Lig maç fikstürü yanı sıra 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Kasım Cumartesi maç takvimi…
2 KASIM 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR
Süper Lig
13:30 Sivasspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
16:00 Kayserispor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Çorum FK (TRT Spor)
16:00 Esenler Erokspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Adanaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
19:00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Newcastle United - Arsenal
18:00 Southampton - Everton
18:00 Liverpool - Brighton & Hove Albion
18:00 Ipswich Town - Leicester City
18:00 Bournemouth - Manchester City
18:00 Nottingham Forest - West Ham United
20:30 Wolverhampton - Crystal Palace
La Liga
16:00 Osasuna - Valladolid
18:15 Girona - Leganes
Serie A
17:00 Bologna - Lecce
20:00 Udinese - Juventus
22:45 Monza - Milan