Bulancak'ta sokak kedilerine ev

Giresun'un Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç talimatı ile hazırlanan "kedi pansiyonu" adı verilen portatif kedi evleri, ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi. Kedi evlerinin bir kısmı da Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Nuri Özdemir'in koordinasyonunda mahalle muhtarlarına teslim edildi. Her kedi pansiyonunun önüne mama ve su kapları da bırakıldı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kedi pansiyonu yerleştirme çalışmalarına, HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir ve üyeleri de katıldı. Özdemir ve hayvan severler, yapılan çalışmadan ve belediyenin duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Soğuk havalarda küçük dostlarımızın üşümemesi ve güvende olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizin çeşitli noktalarına kedi yuvalarını yerleştirmeye başladık. Bu anlamlı çalışmamızda bize eşlik eden HAYKONFED Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir'e ve hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederim. Halkımızdan da bu sevgiye destek vererek 'kedi pansiyonu' adını verdiğimiz yuvaları korumalarını ve yetişemediğimiz noktalarda mama ve su kaplarını kontrol ederek yardımcı olmalarını bekliyoruz. Unutmayalım, dünya sadece biz insanlara ait değil. Sokaklarda ve çevremizde yaşayan bu dilsiz canlara da sahip çıkmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Birlikte daha sıcak ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."