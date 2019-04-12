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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 kurbağa adam, sorumluluk alanı olan Kocaeli, Zonguldak, Sakarya ve Düzce'de, genellikle bulanık ve görüşün olmadığı sularda olay yeri inceleme ekibi titizliğiyle çalışma yapıyor.
AA'nın haberine göre su altındaki zorlu göreve hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan ekip, maksimum 42 metre olmak üzere çeşitli derinliklerde "ceset çıkarma" ve dedektörle "suç aleti arama", "kurtarma" eğitimleri gerçekleştiriyor.
Görevleri arasında ceset ve suç aleti çıkarmanın yanı sıra devlet büyüklerinin geçiş güzergahlarında dere ve menfezlerde patlayıcı kontrolü, narkotik madde, silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik gemilerin karina ve pervane kontrolleriyle suya düşen araçları çıkarma gibi faaliyetler bulunan kurbağa adamlar, 2017 yılında 28 görevde 190 dalış gerçekleştirerek 8 bin 740 dakika, geçen yıl gittikleri 37 görevde 170 dalışta 9 bin 749 dakika suda kaldı. Kurbağa adamlar, bu yılın ilk üç ayında ise 9 görevde gerçekleştirdikleri 9 dalışta suda 440 dakika mesai yaptı.
"YILLIK 7 BİN GEMİNİN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Deniz Limanı Şube Müdürü Fuat Kubilay, yaptığı açıklamada, hem "Koruma" hem de "Hudut Kapıları" Daire Başkanlıklarına bağlı olduklarını belirterek, geniş bir faaliyet alanları olduğunu söyledi.
Gelen tüm ihbarları Sahil Güvenlik Komutanlığı başta olmak üzere Liman Başkanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli şekilde ele aldıklarını vurgulayan Kubilay, deniz güvenliği boyutuyla bakıldığında denizlerde meydana gelen her türlü olaya diğer kurumlarla müşterek hareket edip müdahalede bulunduklarını kaydetti.
Kubilay, "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı boyutuyla bakarsak, sorumluluk sahamız Körfez deniz sahasında 35 liman tesisi var. Bu limanlar uluslararası faaliyette bulunuyor. Bunların tüm hudut kapısı, giriş, çıkış ve liman işlemlerinin denetim, kontrollerini Liman Başkanlığı ve Gümrük Muhafaza ile yürütüyoruz. Yıllık bakıldığında ortalama 7 bin geminin giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Bunun dışında sualtı grup amirliğinde 6 kurbağa adam personelinin görev yaptığına değinen Kubilay, Kocaeli'nin dışında Düzce, Sakarya ve Zonguldak illerine de birebir hizmet verdiklerini bildirdi.
KURBAĞA ADAMLAR
Kocaeli'de 2014 yılında kurulan birimde görev yapan kurbağa adam Murat Aydın da yaz aylarında genellikle artan boğulma vakalarında ceset çıkarma olaylarına müdahale ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ve bölgemiz önemli limanlara sahip. Bu limanlara gelen gemilerin narkotik maddeler, silah ve tarihi eser kaçakçılığından şüphelendiğimiz durumlarda karina ve pervanelerinin kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Bölgemize devlet büyükleri geldiği esnada deniz yoluyla seyahatleri sırasında gemilerin karinaları, kara yoluyla gelecekleri zaman da güzergahlarındaki dere ve menfezler patlayıcı maddelere karşı kontrol edilmekte."
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